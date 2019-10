Toussaint zwemt ook record op kortebaan

Zwemster Kira Toussaint gaat op de kortebaan gewoon door met records zwemmen. In het Sloterparkbad in Amsterdam scherpte de 25-jarige Toussaint haar Nederlands record op de 100 meter rugslag aan tot 55,74 seconden, aanzienlijk sneller dan het oude record dat ze vorig jaar neerzette in Singapore (55,92).

De rugslagspecialiste zwom de afgelopen weken bij de wereldbekerwedstrijden langebaan in Boedapest en Berlijn al het ene na het andere record. Ze scherpte haar toptijd op de 50 rug aan tot 27,49, op de dubbele afstand heeft ze nu 59,46 staan als Nederlands record.

Bij de Martinez Cup in Amsterdam, een evenement dat ook als kwalificatiemogelijkheid voor de EK kortebaan dient, ging Toussaint ook razendsnel op de 100 rug. Ze raffelde de vier baantjes af in 55,74, een tijd waarmee ze vorig jaar bij de WK kortebaan goud had gepakt.