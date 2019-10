Van Schip knokt zich naar zilver op EK

Jan-Willem van Schip heeft bij de EK baanwielrennen in Apeldoorn net naast het goud gegrepen op de puntenkoers. De wereldkampioen moest genoegen nemen met het zilver achter de Fransman Bryan Coquard. In de laatste sprint, na 160 rondes over de baan van Omnisport, verloor Van Schip de beslissende sprint van Coquard.

De Fransman, veelal op de weg actief, reed 98 punten bij elkaar. Van Schip kwam na een sterk tweede deel van de puntenkoers, waarin hij het publiek op de banken kreeg door vol in de aanval te gaan, uit op 93 punten. Het brons was voor de Griek Christos Volikakis (85).