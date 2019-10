Azimeraw dik onder parcoursrecord vrouwen

De Ethiopische atlete Degitu Azimeraw heeft in de marathon van Amsterdam het parcoursrecord bij de vrouwen fors verbeterd. Ze won bij haar debuut op de klassieke afstand van 42,195 kilometer in 2.19.26, ruim onder de 2.21.09 die haar landgenote Meseret Hailu in 2012 liep.

Ook de nummers twee, drie en vier, evenals Azimeraw afkomstig uit Ethiopië, doken onder dat oude parcoursrecord. Tigist Girma finishte in 2.19.52, Azmera Gebru noteerde 2.20.48 en Besu Sado klokte 2.21.03.

De Limburgse Bo Ummels maakte een verdienstelijk debuut. De 26-jarige atlete arriveerde als achtste in het Olympisch stadion en veroverde de Nederlandse titel in 2.32.34.

De weersomstandigheden in Amsterdam waren bijna ideaal voor het lopen van een marathon met een temperatuur van zo’n 11 graden en nauwelijks wind.