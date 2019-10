Bencic sluit succesvolle week in stijl af

De Zwitserse tennisster Belinda Bencic heeft een succesvolle week in Moskou in stijl afgesloten. De nummer tien van de wereld versloeg in de finale van de Kremlin Cup op het Russische hardcourt thuisspeelster Anastasia Pavlioetsjenkova in drie sets: 3-6 6-1 6-1.

Bencic verzekerde zich zaterdag al met winst in de halve eindstrijd tegen de Fran├žaise Kristina Mladenovic van het achtste en laatste ticket voor de WTA Finals, die eind deze maand in China beginnen. Mladenovic schakelde in de kwartfinales Kiki Bertens uit. De Nederlandse tennisster kon zich daardoor niet meer op eigen kracht plaatsen voor de WTA Finals. Ze is nog wel reserve voor dat lucratieve evenement.

De 22-jarige Bencic behaalde haar vierde toernooizege. Begin dit seizoen veroverde de Zwitserse de titel op het hoog aangeschreven toernooi van Dubai. Tijdens US Open haalde Bencic de halve finales, haar beste resultaat tot dusver op een grandslam.

Pavlioetsjenkova (28) greep in Moskou naast haar dertiende WTA-titel. Vorige maand was ze ook al verliezend finaliste in Osaka.