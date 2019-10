Brons voor Wild en Pieters op koppelkoers

Kirsten Wild en Amy Pieters hebben bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn genoegen moeten nemen met brons op de koppelkoers. Het Nederlandse duo, de regerend wereldkampioen op dit onderdeel, zag de titel naar de baanwielrensters uit Denemarken gaan. Het zilver was voor Groot-Brittannië.

Wild en Pieters kwamen tot 23 punten. Denemarken, met Amalie Dideriksen en Julie Leth, bleef met 33 punten Katie Archibald en Laura Kenny uit Groot-Brittannië net voor. De Britse baanwielrensters kwamen tot 31 punten.

Voor Wild is het de derde medaille in Apeldoorn. Ze won eerder goud op de afvalkoers en het omnium. Op de scratch eindigde ze als zevende. Pieters kwam ook uit op de puntenkoers, maar bleef daar buiten de medailles.

Wild was tevreden met haar bronzen medaille. “Op de koppelkoers op de WK in Polen liep het allemaal perfect, dat was nu niet het geval”, erkende ze. “Toch denk ik dat we blij mogen zijn dat we de wedstrijd met een bronzen medaille konden verlaten.”

Pieters zag het brons ook als hoogst haalbare. “Zo’n perfecte wedstrijd als de Denen wisten te realiseren, dat lukte ons niet. Er zijn nog genoeg verbeterpunten om met ambitie naar de komende wereldbekers te gaan.”