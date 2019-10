Jos van Emden wint Chrono des Nations

Wielrenner Jos van Emden heeft de zege gegrepen in de Chrono des Nations. De Nederlands kampioen tijdrijden was in de tijdrit over 46,3 kilometer in Les Herbiers in Frankrijk met 55.02 minuten de snelste. De wielrenner van Jumbo-Visma bleef de Italiaan Filippo Ganna 11 seconden voor. Zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic eindigde op 19 seconden als derde.

In slechte weersomstandigheden kwam Van Emden tot een gemiddelde van 50,48 kilometer per uur. Hij zette als eerste van de favorieten een snelle tijd neer en moest vervolgens afwachten wat zijn concurrenten deden. De Deen Martin Toft Madsen, die de tijdrit in de afgelopen twee jaar won voor zijn landgenoot Mikkel Bjerg, kwam ten val en eindigde als zevende. Bjerg zette de vijfde tijd neer. Niki Terpstra eindigde op 2.12 minuten van de winnaar als tiende.

Van Emden is de derde Nederlander die de wedstrijd weet te winnen. Stef Clement deed dat in 2008. Roy Schuiten won de wedstrijd, die toen de Grote Landenprijs (Grand Prix des Nations) heette, in 1974 en 1975.