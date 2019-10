Luiten net buiten top tien in Parijs

Dankzij een sterk optreden in het weekeinde is Joost Luiten tijdens het Frans Open toch nog in de subtop geëindigd. De Nederlandse golfer steeg met een slotronde van 68 slagen naar de gedeelde elfde plek in het klassement, dat door de Belg Nicolas Colsaerts werd gewonnen. Luiten verspeelde in Parijs op de achttiende hole met een dubbele bogey nog een plaats in de top vijf.

De 33-jarige Rotterdammer had vrijdag met zijn tweede ronde van 76 slagen ternauwernood de ‘cut’ gehaald. Een dag later herstelde hij zich echter sterk met een omloop van slechts 65 slagen. Luiten leek zondag met vijf birdies op weg naar een hoge klassering. Op de laatste hole leverde hij echter twee slagen in, waardoor hij met een score van 278 slagen alsnog net buiten de top tien viel.

Colsaerts kwam vrijdag aan kop en hield in het weekeinde goed stand. Hij stelde zondag met een modaal rondje van 72 slagen zijn derde titel op de Europese Tour veilig. De 36-jarige Belg eindigde op een totaal van 272, gevolgd door de Deen Joachim B. Hansen (273) en de Zuid-Afrikaan George Coetzee (274).