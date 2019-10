Wielrenner Bauke Mollema heeft de Japan Cup op zijn naam geschreven. De Groninger liet in een rit over 144 kilometer met start en aankomst in Utsunomiya zijn medevluchter Michael Woods uit Canada achter zich.

Mollema schreef vorige week nog de Ronde van Lombardije op zijn naam. Hij won de Japan Cup voor de tweede keer. In 2015 was hij ook al de beste. Robert Gesink eindigde op ruim 2 minuten als zevende. Steven Kruijswijk werd elfde.