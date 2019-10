Nederlandse records voor Toussaint en Kamminga

Zwemster Kira Toussaint heeft bij kortebaanwedstrijden in Amsterdam haar Nederlands record op de 50 meter rugslag verbeterd. Toussaint tikte aan in 25,79 seconden en was daarmee ruim sneller dan haar oude record van 26,04, dat ze vorig jaar had gezwommen in Singapore.

Arno Kamminga zwom op de 100 meter schoolslag het Nederlands record van Robin van Aggele uit de boeken. Kamminga kwam tot 56,20 seconden en was daarmee 0,09 seconde sneller dan de recordtijd die Van Aggele in 2009 had neergezet in Istanbul (56,29).

De Martinez Cup in Amsterdam dient mede als kwalificatiemogelijkheid voor de EK kortebaan. De 25-jarige Toussaint had een dag eerder haar Nederlands record op de 100 meter rugslag verbeterd naar 55,74 seconden.