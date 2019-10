Ostapenko pakt titel in Luxemburg

Jelena Ostapenko heeft het tennistoernooi in Luxemburg op haar naam geschreven. De 22-jarige Letse was in de finale te sterk voor de Duitse Julia Görges, de nummer twee van de plaatsingslijst. Ostapenko, die met een wildcard tot het evenement was toegelaten, zegevierde na amper een uur in twee sets: 6-4 6-1.

Ostapenko, in 2017 winnares van Roland Garros, speelde haar tweede WTA-finale op rij. Vorige week haalde ze de eindstrijd in Linz, waarin ze het moest afleggen tegen de 15-jarige Amerikaanse Cori Gauff. De nummer 63 van de wereld veroverde in Luxemburg haar derde titel op de WTA Tour.

De onttroonde titelhoudster Görges (30) blijft vooralsnog op zeven toernooizeges op het hoogste niveau staan.