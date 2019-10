Primeur Van Gerwen in Champions League

Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan de Champions League of Darts gewonnen. De Brabander was in Leicester in een enerverende finale de Schot Peter Wright met 11-10 de baas. Hij verdiende met zijn eindzege een bedrag van ruim 115.000 euro.

De finale ging tot 3-3 gelijk op. Daarna liep Wright weg naar 3-6. Van Gerwen, die net een zware wedstrijd in de halve finales achter de rug had, vocht daarna terug, maar leek bij een stand van 7-10 reddeloos verloren. Wright kon de spanning echter niet aan en miste onder meer drie matchdarts. Met vier gewonnen legs op rij zorgde ‘MVG’ daarna alsnog voor een primeur in zijn glanzende carrière.

“Ik dacht echt dat het voorbij was toen Wright drie pijlen voor dubbel twaalf kreeg om de finale te winnen”, bekende Van Gerwen. “Maar hij maakte plotseling een nogal nerveuze indruk. Ik besefte toen dat dit voor mij een kans was om terug in de partij te komen. Dat lukte en daar ben ik heel blij mee.”

De nummer 1 van de wereld won in de halve eindstrijd met 11-10 van Gerwyn Price uit Wales. In deze hoogstaande partij eindigden beiden spelers op een gemiddelde van boven de 100 punten, met Van Gerwen op 105.54 en Price op 102.49.

De Champions League of Darts staat sinds 2016 op de kalender van de PDC. De Engelsman Phil Taylor was de eerste winnaar, gevolgd daarna door de Oostenrijker Mensur Suljovic en de Schot Gary Anderson.