Ummels met bloedende tenen naar marathontitel

Bo Ummels maakte in Amsterdam een verdienstelijk debuut op de marathon. De 26-jarige Limburgse atlete liep haar eerste wedstrijd over 42,195 kilometer in 2.32.34 en veroverde er en passant de Nederlandse titel mee. Twee bloedende grote tenen nam ze voor lief. “Ik had een tijd van 2 uur en 35 minuten in mijn hoofd, maar ik kon het iets hogere tempo perfect aan. Conditioneel was ik goed, ook al waren de laatste 7 kilometer wel zwaar’’, zei ze na de wedstrijd.

Na 15 kilometer scheurde ze de nagels van haar beide grote tenen. “Ik voelde dat natuurlijk wel, maar ik kon het goed van me afzetten en probeerde me te focussen op het tempo’’, aldus de Limburgse, die dit jaar zo’n beetje al haar persoonlijke records op de lange afstanden verbeterde. “Deze tijd is wel een motivatie om de volgende keer nog harder te gaan. Onder de 2.30 is dan een reëel doel denk ik.”