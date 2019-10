Veldrijder Eli Iserbyt blijft heersen in de wereldbeker. De 21-jarige Belg won de veldrit in Bern na een lange solo voor zijn landgenoten Toon Aerts en Michael Vanthourenhout.

Iserbyt was al de snelste bij de wereldbekerwedstrijden in Iowa City en Waterloo en vergrootte met zijn derde zege zijn leidende positie in het klassement.

Corné van Kessel eindigde in Bern als vijfde. Land- en ploeggenoot Lars van der Haar finishte als zesde. Joris Nieuwenhuis werd negende.