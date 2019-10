Veldrijdster Worst wint wereldbeker in Bern

Annemarie Worst heeft de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Bern op haar naam geschreven. De 23-jarige veldrijdster uit Nunspeet kwam na vijf ronden solo over de finish. Ceylin del Carmen Alvarado werd op ruim een halve minuut tweede. De Britse Anna Kay kwam als derde over de streep.

Het was de eerste zege in de wereldbeker dit seizoen voor de Europees kampioene. Worst was niet gestart in de eerste twee wereldbekerwedstrijden in de Verenigde Staten. Die twee crossen werden gewonnen door de Canadese Maghalie Rochette en de Tsjechische Katarina Nash.

Marianne Vos, die de veldrit in Bern vorig jaar won, ontbrak. Zij is dit seizoen nog niet begonnen met veldrijden.