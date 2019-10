Wereldbekerzege Nederlandse curlingmannen

De Nederlandse curlingmannen hebben het wereldbekertoernooi in Champéry gewonnen. Het team van skip Jaap van Dorp zette in de eindstrijd Noorwegen met 7-4 aan de kant.

Nederland won eerder vier groepswedstrijden en vervolgens van Zwitserland (kwartfinale) en Italië (halve finale).

Het wereldbekertoernooi gold ter voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat 16 november in Zweden van start gaat. Bij het EK volstaat een plek bij de eerste zeven in het eindklassement voor rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap van 2020 in Glasgow.