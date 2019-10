Zilver voor Bos op 1 kilometer tijdrit

Theo Bos heeft bij de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Apeldoorn zilver veroverd op de 1 kilometer tijdrit. De 36-jarige renner moest alleen de regerend wereldkampioen Quentin Lafargue voor zich dulden. De Fransman dook met 1.00,289 onder de tijd van Bos: 1.00,409.

Het brons was voor Michel d’Almeida (1.00,663) uit Frankrijk. Sam Ligtlee belandde met 1.00,701 net naast de medailles. Hij werd vierde.

Bos won in 2004 bij de Olympische Spelen van Athene zilver op dit onderdeel, toen het nog olympisch was. Hij was Europees kampioen in 2003 en wereldkampioen in 2005. Na een carrière als wielrenner op de weg keerde Bos terug op de baan. Sindsdien pakte hij op de 1 kilometer tijdrit twee keer zilver (2016, 2019) en brons (2018).

De start van Bos was niet zo snel. Maar met een razendsnelle slotronde dook hij onder de tijd van D’Almeida. Ligtlee was onderweg snel, maar beet zich stuk op de slotronde van zijn landgenoot. Alleen Lafargue wist een snelle tijd onderweg ook vol te houden.

Kyra Lamberink kwam bij de vrouwen op de 500 meter tijdrit niet in de buurt van de medailles. Ze werd met een tijd van 34,160 zevende. Het goud ging naar de Russin Anastasia Vojnova. Zij bleef met 33,005 haar landgenote Daria Sjmeleva (33,057) net voor. Brons was voor Olena Starikova uit Oekraïne. Steffie van der Peet eindigde bij de kwalificatie als negende en plaatste zich niet voor de finale.