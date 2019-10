Bertens levert in, Murray naar plek 127

Tennisster Kiki Bertens is op de wereldranglijst van de achtste naar de tiende plaats gezakt. Ze werd gepasseerd door Belinda Bencic en Serena Williams, die nu respectievelijk de mondiale nummer 7 en 9 zijn.

Bertens lijkt voorlopig niet te hoeven vrezen voor haar plek in de top tien. Ze heeft een voorsprong van bijna duizend punten op de nummer 11: de Britse Johanna Konta. De wereldranglijst wordt aangevoerd door Ashleigh Barty uit Australiƫ, de Tsjechische Karolina Pliskova staat tweede.

Bij de mannen maakte Andy Murray een grote sprong op de mondiale ranking. De Brit zag zijn toernooiwinst in Antwerpen beloond worden met een stijging van 116 plekken. Murray ruilde plaats 243 in voor 127. De voormalige nummer 1 van de wereld, die begin dit jaar een ingrijpende heupoperatie onderging, won in Belgiƫ zijn eerste titel sinds begin 2017.

Robin Haase is op de 152e plaats nog altijd de beste Nederlander. Tallon Griekspoor staat twintig plaatsen lager.