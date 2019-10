Kiki Bertens tegen Vekic en Jastremska in Zhuhai

Kiki Bertens neemt het in de groepsfase van de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop, op tegen Donna Vekic uit Kroatië en de Oekraïense Dajana Jastremska. Bertens is als eerste geplaatst in Zhuhai.

Er doen twaalf speelsters mee in de Chinese stad, verdeeld over vier groepen. De winnaressen van de groepen plaatsen zich voor de halve finales. De Amerikaanse Sofia Kenin is als tweede geplaatst en haar landgenote Madison Keys als derde. Aryna Sabalenka voert de vierde poule aan.

Bertens hoopte de afgelopen weken plaatsing af te dwingen voor de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de topspeelsters. Vorige week moest ze in Moskou toezien hoe het achtste en laatste startbewijs werd vergeven aan de Zwitserse Belinda Bencic.