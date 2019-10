Verstappen: drie op een rij wordt lastig

Max Verstappen denkt dat het moeilijk wordt om voor het derde jaar op rij de Mexicaanse grand prix in de Formule 1, die komend weekend op het programma staat, te winnen. “Ik kijk ernaar uit om naar Mexico te gaan, want de laatste twee jaren waren erg speciaal met twee zeges”, aldus de Nederlandse coureur op Verstappen.nl.

Verstappen houdt van het circuit in de Mexicaanse hoofdstad: “Ik geniet ervan om er te rijden, omdat het circuit erg anders is. Het ligt op grote hoogte waardoor er weinig grip is. De bochten zijn ook erg technisch, dus je moet goed je best doen om ervoor te zorgen daar het beste uit te halen. Normaal gesproken is het een goede baan voor ons.”

Maar de Red Bull-coureur verwacht dat winnen dit jaar wat moeilijker gaat worden. Hij ziet de snelheid van de Ferrari’s als grootste bedreiging.

De achttiende grand prix van het seizoen is volgens Verstappen een geweldig evenement waar de fans erg gepassioneerd over Formule 1 zijn. “De bevolking is erg vriendelijk en relaxed, wat ik waardeer. Er komt enorm veel publiek naar de race en de sfeer op het circuit, met de mariachi bands en dj’s op het podium, is erg gaaf”, aldus de Nederlander.