Doelman Van der Ven mist duels met Pakistan

Sam van der Ven maakt komend weekeinde geen deel uit van de Nederlandse hockeyselectie voor de olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan. De doelman van HGC is geblesseerd aan zijn lies. Bondscoach Max Caldas heeft Maurits Visser van Bloemendaal opgeroepen als vervanger.

Nederland en Pakistan spelen zaterdag en zondag tegen elkaar. Beide duels zijn in het Wagener Stadion in Amstelveen. De winnaar plaatst zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Oranje had zich al voor de Spelen kunnen kwalificeren door in augustus het Europees kampioenschap te winnen. Spanje was in de halve eindstrijd te sterk. De Nederlandse vrouwen wonnen het EK wel en zijn daarom al zeker van Tokio 2020.

Nederland en Pakistan stonden in december bij het WK in India ook tegenover elkaar. Oranje won toen met 5-1. Op de wereldranglijst neemt Pakistan, in 1994 voor het laatst wereldkampioen, de zeventiende plaats in. Nederland is derde.