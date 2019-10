Eindzege voor Vos in Women’s WorldTour

Marianne Vos heeft zich verzekerd van de eindzege in de UCI Women’s WorldTour. De Nederlandse wielrenster van CCC-Liv finishte dinsdag als derde in de Ronde van Guangxi, de laatste wedstrijd die deel uitmaakt van deze competitie. De zege in de massasprint ging naar de Australische Chloe Hosking.

“Het is een heel mooie manier om het wegseizoen te eindigen. Ze heeft deze trui ook verdiend, want ze heeft de punten in uiteenlopende wedstrijden gepakt. Zowel in sprints als in de meest lastige koersen”, zegt Jeroen Blijlevens, ploegleider van CCC-Liv. “We wilden de koers hard maken op de twee beklimmingen die vrij kort na elkaar volgden. Dat lukte behoorlijk, het peloton viel tot twee keer toe uit elkaar na inspanningen van al onze rensters. Maar na de beklimmingen viel het telkens weer stil. Daardoor moest een massasprint toch beslissing brengen.”

De Women’s WorldTour bestaat sinds 2016. In 2017 ging de winst naar Anna van der Breggen en in 2018 won Annemiek van Vleuten het klassement.