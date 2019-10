Luiten schakelt Britse sportpsycholoog in

Golfer Joost Luiten gaat samenwerken met sportpsycholoog en prestatiecoach Karl Morris. De 33-jarige Rotterdammer wil met de hulp van de Brit vooral het putten verbeteren. Morris, die eerder ook al veel andere spelers van de Europese Tour bijstond, komt woensdag naar Nederland.

“Ik klaag al een tijdje over het putten”, laat Luiten weten. “De verandering van mijn grip, de linkerhand heb ik nu onder, is absoluut een verbetering, maar ik laat nog steeds te veel liggen op de greens. Ik ga daarom werken met Karl Morris. We gaan vooral aandacht besteden aan het mentale gedeelte bij het putten.”

Volgens Luiten legt hij zichzelf te veel druk op bij het putten. “Als het dan een tijd niet echt lekker loopt, wordt het ook een mentaal iets. Dan moet je iets durven veranderen, of iemand toevoegen aan je team en dat wordt Karl dus. Hij zal er in principe niet bij zijn tijdens de toernooien, alleen een enkele keer om te observeren wat ik precies doe op de greens in een wedstrijd. Ik vind het juist fijn om in de toernooiweken volledig gefocust op het spelen te zijn.”

Luiten eindigde zondag in Parijs bij het Frans Open verdienstelijk op de elfde plaats. Hij was vrijdag na zijn teleurstellende tweede ronde van 76 slagen al ruim een uur op weg naar huis toen hij in zijn auto werd gebeld door de organisatie. Luiten had toch de ‘cut’ gehaald, omdat twee amateurs reglementair niet meetelden in de tussenstand. “Na dat telefoontje heb ik zo snel mogelijk een afslag genomen. Op de weg terug richting het hotel kwam ik weer in een dikke file terecht, maar daar stoorde ik me niet aan. Ik was vooral heel blij dat ik het weekend toch kon spelen.”

Luiten doet aan het einde van het seizoen nog mee aan vier grote toernooien, in China, Turkije, Zuid-Afrika en Dubai.