Nuyens eist miljoenen van Van Aert na breuk

Manager Nick Nuyens eist een bedrag van 1,1 miljoen euro van de Belgische wielrenner Wout van Aert wegens contractbreuk. Daarnaast verlangt Nuyens tevens nog een “paar miljoen” aan schadevergoeding voor het verlies van sponsorcontracten. De arbeidsrechtbank van Mechelen doet eind november uitspraak.

Van Aert verbrak half september vorig jaar eenzijdig zijn 3-jarige contract bij Sniper Cycling, het wielerbedrijf van Nuyens. Volgens Nuyens waren er geen dringende redenen om de verbintenis, die eind dit jaar zou aflopen, op te zeggen. Hij nam daarom juridische stappen tegen de 25-jarige coureur, die eind december onderdak vond bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

Van Aert is drievoudig wereldkampioen in het veldrijden en aast ook op de weg op grote successen. Hij moest dit jaar afhaken in zijn eerste Tour de France door een zware valpartij. Van Aert werkt sindsdien aan zijn herstel.

Volgens de advocaat van Van Aert is Nuyens alleen maar uit op geld. Zijn raadsman vroeg de rechtbank om de eis van Sniper Cycling af te wijzen en de wielerfirma daarnaast te verplichten tot de uitbetaling van achterstallige premies aan Van Aert.