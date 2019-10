Promotie Smith bij Vlaamse Atletiekliga

Voormalig Nederlands topatleet Rutger Smith is de nieuwe topsportcoördinator bij de Vlaamse Atletiekliga. De oud-kogelstoter en discuswerper was al werkzaam bij die bond als kwaliteitsmanager. In die hoedanigheid trachtte hij onder meer het niveau in België op de werpnummers te verhogen en was hij als coach al actief op internationale toernooien.

Smith (38) is bij de Vlaamse atletiekbond de eerste topsportcoördinator van buitenlandse komaf. “In deze nieuwe functie zal ik verder moeten kijken dan het werpen alleen”, zegt Smith. “Ik besef dat het voeren van een beleid niet zo eenvoudig zal worden, zeker omdat het kort dag is voor de Spelen van Tokio. We zullen echter de tijd nemen om een doordacht topsportplan voor de langere termijn uit te stippelen, waarachter zich zo veel mogelijk Vlaamse topatleten en hun trainers kunnen scharen. Al besef ik heel goed dat je het niet voor iedereen altijd goed kunt doen.”