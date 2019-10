Van der Haar wint opnieuw Nacht van Woerden

Veldrijder Lars van der Haar heeft voor het vijfde jaar op rij de Nacht van Woerden op zijn naam geschreven. De Nederlander in Belgische dienst bleef Joris Nieuwenhuis en Felipe Orts uit Spanje voor.

De afgelopen twee edities werd Van der Haar nog vergezeld door landgenoten op het podium. De laatste keer dat er geen Nederlander won was in 2013, toen de Duitser Marcel Meisen zegevierde. Daarvoor won er in 2005 voor het laatst een Nederlander: Richard Groenendaal.

Mathieu van der Poel zou ook zijn opwachting maken in Woerden, maar hij meldde zich vorige week af.

Bij de vrouwen ging de zege naar Maud Kaptheijns.