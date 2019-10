Waterpolosters op EK tegen Spanje en Italië

De Nederlandse waterpolosters nemen het volgend jaar in de groepsfase van het Europees kampioenschap op tegen Spanje en Italië, de nummers 3 en 6 van het afgelopen EK. Twaalf landen gaan in Boedapest spelen in twee groepen van zes.

Omdat nog niet alle deelnemers bekend zijn, weet Oranje nog niet alle vijf de tegenstanders. De winnaars van de ontmoetingen in de play-offs tussen Roemenië en Duitsland, Frankrijk en Oekraïne én Israël en Zwitserland komen er nog bij. Het team van bondscoach Arno Havenga begint het toernooi op 12 januari tegen Israël of Zwitserland.

De Nederlandse mannen zitten in een groep van vier landen; Roemenië, Servië en Rusland zijn de tegenstanders. Oranje begint op 14 januari tegen de Roemenen.

In Boedapest is zowel bij de vrouwen als bij de mannen één ticket voor de Olympische Spelen van 2020 te verdienen. De finale bij de vrouwen is op zaterdag 25 januari, de eindstrijd bij de mannen een dag later.