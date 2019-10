WK rugby klaar voor arbiter na foto met fans

Jaco Peyper heeft zijn laatste wedstrijd bij het wereldkampioenschap rugby geleid. De Zuid-Afrikaanse scheidsrechter komt in de eindfase van het toernooi niet meer in aanmerking voor een aanstelling nadat van hem een foto opdook met feestende fans van Wales.

Peyper was arbiter bij de kwartfinale tussen Wales en Frankrijk (20-19). Hij stuurde de Fransman Sebastien Vahaamahina weg voor een elleboogstoot richting Aaron Wainwright. Frankrijk leidde op dat moment nog met 19-10.

“Peyper erkent dat een foto van hem met fans van Wales, die op sociale media verscheen na de kwartfinale van Wales tegen Frankrijk, ongepast was en hij verontschuldigt zich”, zegt de wereldrugbybond.

Het was sowieso maar de vraag of Peyper nog zou worden aangesteld. Zuid-Afrika staat ook in de halve finales van het WK en speelt tegen Wales. In de andere halve eindstrijd neemt Engeland het op tegen Nieuw-Zeeland.