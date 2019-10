Mollema beste Nederlander op wereldranglijst

Dankzij zijn zege in de Japan Cup is Bauke Mollema nog net als beste Nederlander geëindigd op de wereldranglijst van de internationale wielrenunie UCI. Mollema, die eerder al een sprong had gemaakt na zijn overwinning in de Ronde van Lombardije, sloot het wielerjaar af als nummer 11 van de wereld. Hij passeerde daarmee Mathieu van der Poel die als twaalfde eindigde.

De ranglijst wordt aangevoerd door Primoz Roglic, de Sloveen van Jumbo-Visma. Hij houdt de Fransman Julian Alaphilippe en de Deen Jakob Fuglsang achter zich. De top 5 wordt gecompleteerd door de Colombiaan Egan Bernal en de Spanjaard Alejandro Valverde. In de top 50 staan ook nog Mike Teunissen (26e), Dylan Groenewegen (28e), Steven Kruijswijk (43e) en Wout Poels (48e).