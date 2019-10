Nationals winnen eerste duel World Series

Washington Nationals is prima begonnen aan de World Series. De ploeg uit Washington, die verrassend de finale van het Amerikaanse honkbalseizoen heeft gehaald, won de eerste wedstrijd tegen Houston Astros met 5-4.

De grote man bij de Nationals was Juan Soto. Het talent sloeg een homerun in de vierde slagbeurt om de stand gelijk te trekken op 2-2. Met een honkslag in de vijfde inning sloeg hij twee man binnen. Hij is met 20 jaar en 362 dagen de vierde jongste speler ooit die een homerun heeft geslagen in de World Series.

De tweede wedstrijd van de World Series vindt woensdagavond plaats in Houston. De ploeg die als eerste vier zeges heeft, wint de World Series.