Nuis en Roest langer bij Jumbo-Visma

Schaatsploeg Team Jumbo-Visma heeft de contracten van Kjeld Nuis en Patrick Roest opengebroken en verlengd tot respectievelijk 2023 en 2022. Dat maakte de ploeg bekend tijdens de jaarlijkse teampresentatie in Veghel.

Daarmee heeft de formatie van succescoach Jac Orie twee belangrijke troeven vastgelegd tot minimaal de Olympische Winterspelen van Peking in 2022. Nuis is tweevoudig olympisch- en wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter. Hij verbeterde eerder dit jaar in Salt Lake City bij de World Cup Finale zowel het wereldrecord op de 1000 als 1500 meter.

“Ik ben erg blij dat ik de komende 3,5 jaar bij Team Jumbo-Visma blijf. Ik ben van mening dat ik op de goede weg ben bij deze ploeg en ik weet me ieder jaar nog te verbeteren. Als ik naar de toekomst kijk, dan zie ik op sportief vlak geen betere plek dan hier”, aldus Nuis (29).

Mede daarom wilde hij zich graag voor de langere termijn verbinden aan de ploeg van Orie. “Het geeft heel veel zekerheid naar de toekomst om nu voor zo veel jaar te tekenen en te weten dat je een goed en warm nest hebt. Daarnaast heb ik geen zin meer om in een olympisch seizoen bezig te zijn met wat erna komt. Ik zit hier helemaal op mijn plek.”

Tweevoudig wereldkampioen allround Patrick Roest (23) en winnaar van olympisch zilver op de 1500 meter in Pyeongchang heeft een “heel goed gevoel” bij de ploeg. “Dat heb ik in de eerste trainingswedstrijden laten zien. De vorm is goed en dat heb ik ook te danken aan de ploeg. Daarom ben ik onwijs blij dat ik mijn contract bij Team Jumbo-Visma heb kunnen verlengen tot de Olympische Spelen”, aldus Roest.

Ook Orie is blij om de langere samenwerking met Nuis en Roest. “Kjeld en Patrick zijn twee absolute wereldtoppers die de afgelopen jaren op een constant niveau presteren. Kjeld is iemand die de afgelopen periode niet alleen topprestaties leverde, maar ook binnen de ploeg een belangrijke rol speelt. Patrick heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld”, aldus de coach.