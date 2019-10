Raptors openen seizoen met moeizame zege

Toronto Raptors is het seizoen begonnen met een moeizame zege op New Orleans Pelicans. De titelverdediger in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA had een verlenging nodig om de winst binnen te halen: 130-122. Fred VanVleet kwam met 34 punten tot de hoogste score uit zijn loopbaan, zijn driepunter in de extra tijd bleek cruciaal.

Ook zijn teamgenoot Pascal Siakam kwam uit op 34 punten, voordat hij 50 seconden voor het verstrijken van de reguliere tijd het maximumaantal overtredingen had bereikt en naar de kant moest. De Raptors, vooraf nog gehuldigd voor het behalen van de titel het afgelopen seizoen, kwamen pas kort voor tijd op gelijke hoogte (117-117), dankzij twee benutte vrije worpen van Kyle Lowry. Topschutter bij de Pelicans was Brandon Ingram met 22 punten.

LeBron James verloor met Los Angeles Lakers het openingsduel. Stadgenoot Los Angeles Clippers was met 112-102 de baas. De van Toronto overgekomen Kawhi Leonard kwam bij zijn debuut voor de Clippers tot 30 punten. Daarmee liet hij James (18 punten) ver achter zich.