Tijdritbelofte Garrison naar Deceuninck

De Amerikaanse wielrenner Ian Garrison heeft zich voor twee jaar verbonden aan wielerploeg Deceuninck – Quick-Step. De 21-jarige Garrison staat te boek als een talentvol tijdrijder. Zo werd hij Amerikaans kampioen tijdrijden bij de beloften en veroverde hij een week later ook de titel bij de eliterenners. Garrison komt over van Hagens Berman Axeon, de ploeg waar de Nederlandse bondscoach Koos Moerenhout een van de ploegleiders is.

“Ik ben blij dat we opnieuw een jonge en getalenteerde renner aan de selectie kunnen toevoegen”, zei teammanager Patrick Lefevere. “Ian heeft al getoond dat hij met de besten kan wedijveren, maar wij hopen dat hij nog sterker wordt. Zijn overwinning in de tijdrit bij de elite op zo’n jonge leeftijd, bewijst dat hij al over het talent en de vastberadenheid beschikt om het te maken. We kijken ernaar uit met hem te werken.” Garrison werd bij het WK tijdrijden voor beloften in Yorkshire tweede achter de Deen Mikkel Bjerg.