Alonso debuteert in Dakar Rally

Fernando Alonso maakt voor Toyota Gazoo Racing zijn debuut in de Dakar Rally van volgend jaar. Hij krijgt de ervaren Marc Coma als navigator naast zich. Toyota Gazoo Racing heeft vier duo’s bekendgemaakt die met een rally-auto van de autofabrikant deelnemen. Bernhard ten Brinke is een van de coureurs.

Alonso rijdt voor het eerst de Dakar Rally. De 38-jarige Spanjaard is tweevoudig wereldkampioen Formule 1 en won de afgelopen twee jaar ook de 24 Uur van Le Mans. Zijn navigator Coma won Dakar vijf keer op de motor.

Ten Brinke doet voor de derde keer mee in een Toyota met Tom Colsoul als navigator. In de andere auto’s zitten Giniel de Villiers en Nasser Al-Attiyah, de eindwinnaar van vorig jaar. De Dakar Rally vindt in 2020 plaats in Saudi-ArabiĆ« en start op 5 januari.