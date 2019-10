Bertens naar laatste vier op WTA Elite Trophy

Kiki Bertens heeft zich verzekerd van een plek in de halve finales van de WTA Elite Trophy, het eindejaarstoernooi voor de subtop. De als eerste geplaatste Bertens was in haar tweede groepswedstrijd de Oekraïense Dajana Jastremska met 6-4 6-3 de baas.

De 19-jarige Jastremska begon het duel met een dubbele fout en leverde direct een slordige servicegame af. Het bleek de opmaat voor een set waarin het beide speelsters goede en mindere momenten met elkaar afwisselden en Bertens één breakpoint meer benutte: drie om twee. In de tweede set liep Bertens uit en na een blessurebehandeling van Jastremska kreeg ze het nog even lastig. Bertens werkte een breakpoint weg op 4-3 en na anderhalf uur leverde de wispelturige Jastremska, de nummer 24 van de wereld, de partij in met haar vijfde dubbele fout.

“Het was moeilijk spelen tegen een agressieve speelster”, zei Bertens (27) na afloop. “Ik ben erg blij bij mijn laatste toernooi van dit jaar de halve finales te halen.” De tegenstandster van Bertens bij de laatste vier is nog niet bekend. Vrijdag worden de laatste groepswedstrijden gespeeld.

Bertens en Jastremska hadden beiden in hun eerste groepswedstrijd in twee sets van de Kroatische Donna Vekic gewonnen.

De als eerste geplaatste Bertens doet voor de tweede keer mee aan het lucratieve toernooi in Zhuhai. In 2016 was ze er ook van de partij en toen verloor ze haar twee groepswedstrijden. Vorig jaar deed Bertens voor het eerst mee aan de WTA Finals, het eindejaarstoernooi voor de topspeelsters, maar dit seizoen liep ze rechtstreekse kwalificatie net mis.