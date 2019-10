‘Marathon toch in Tokio, desnoods ’s nachts’

De organisatie van de Olympische Spelen in Tokio wil dat de marathons en snelwandelnummers toch in de Japanse hoofdstad gehouden worden, desnoods midden in de nacht. De organisatie overweegt bij het IOC het verzoek in te dienen om te kijken of de loopevenementen in de nachtelijke uren kunnen worden gehouden.

Het IOC heeft de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio in 2020 vorige week nogal overvallen met het plan de marathon te verhuizen van Tokio naar Sapporo. Tokio-baas Yoshiro Mori heeft bedenktijd gevraagd om het plan te bestuderen en te bespreken met het IOC.

De benauwende hitte in augustus in Tokio – gemiddeld 31 graden en hoge luchtvochtigheid – is voor het IOC de reden de marathon en het snelwandelen te verplaatsen naar Sapporo. In die stad, waar in 1972 de Winterspelen werden afgewerkt, is het in de zomer gemiddeld 5 tot 6 graden koeler.