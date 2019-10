Na Tour presenteert ook Giro routeschema

Met het bekend worden van het routeschema van de Ronde van Italië donderdagnamiddag kan het speculeren beginnen wanneer Tom Dumoulin zijn rentree maakt in een grote ronde. Dit jaar koos de Limburger nog voor een piek in de Giro, een plan dat door een val in de vierde etappe in duigen viel. Voor volgend jaar lijkt de uitdaging toch opnieuw in Italië te liggen. Als alles klopt zal de Giro d’Italia drie individuele tijdritten tellen, terwijl er in de Tour maar één keer tegen de klok wordt gereden.

Om 18.00 uur maakt Giro-organisator RCS het routeschema openbaar. Reeds bekend is dat de start op 9 mei in Boedapest is met een korte tijdrit. Daarna volgen er nog twee etappes op Hongaarse bodem. Dumoulin, de Giro-winnaar van 2017 en erkend tijdrijder, stapt deze winter over van Sunweb naar Jumbo-Visma.