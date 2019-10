Verstappen voelt zich geen favoriet in Mexico

Max Verstappen won de afgelopen twee edities van de Grote Prijs van Mexico in de Formule 1. Maar de coureur van Red Bull schuift de favorietenrol voor de wedstrijd van zondag van zich af. “Onze auto heeft hier in Mexico altijd goede mechanische grip, maar we weten nog niet hoe competitief de Honda-motor hier dit jaar gaat zijn”, vertelde de Limburger op verstappen.nl. “We zullen het vrijdag zien tijdens de vrije trainingen, maar ik verwacht dat we het dit jaar iets moeilijker krijgen.”

“We hebben niet meer zo’n voorsprong met de auto en Ferrari is supersnel op de rechte stukken”, vervolgde Verstappen. “Het is lastig om die tijd goed te maken in de bochten, vooral in de kwalificatie. Tijdens de race hebben ze volgens mij niet zo’n heel groot voordeel wat betreft vermogen. Er is dan nog steeds wel een verschil, maar minder groot, dus misschien dat we in de race wat meer kans hebben.”

“Als je tijd verliest op de rechte stukken, moet je harder pushen in de bochten en daardoor vraag je ook meer van de banden”, aldus Verstappen, die over het algemeen slim met zijn banden weet om te gaan. “In sommige races hebben we dat goed gedaan, maar het hangt gewoon van het weekend af. Op dit moment is het nog lastig te voorspellen.”