Woods maakt indruk bij rentree in Japan

Tiger Woods heeft bij zijn terugkeer na blessureleed direct indruk gemaakt. De Amerikaanse golflegende gaat na de eerste dag van het Zozo Championship in Japan aan de leiding. Woods ging rond in 64 slagen en dat is zes onder par. Het is zijn beste score in meer dan een jaar. Vorig jaar noteerde hij in september op het BMW Championship 62 slagen.

De 43-jarige Woods onderging twee maanden geleden een knieoperatie. Hij noteerde bij zijn rentree in Chiba, een stad nabij Tokio, negen birdies en drie bogeys. Opmerkelijk genoeg begon Woods met de drie bogeys, waardoor het er lange tijd niet best uitzag voor de Amerikaan. Hij moet de koppositie delen met landgenoot Gary Woodland.

“Het was een gekke dag. Ik sloeg de ene na de andere slechte bal. Maar ik heb er meer uitgehaald dan verwacht op het tweede deel van de baan”, zei Woods.