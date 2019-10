Barty in groep met Osaka in WTA Finals

Tennisster Ashleigh Barty is bij de WTA Finals in het Chinese Shenzen ingedeeld in de groep met de Japanse Naomi Osaka, de winnares van de Australian Open. De Australische nummer 1 van de wereld, die dit jaar Roland Garros op haar naam schreef, treft verder in de rode groep de Tsjechische Petra Kvitova en de Zwitserse Belinda Bencic.

“Ik heb onlangs nog tegen Naomi en Petra gespeeld”, reageerde Barty op de loting. “Ik kijk uit naar mijn partij tegen Belinda. Ik geloof niet dat ik ooit eerder tegen haar heb gespeeld.”

In de paarse groep zijn Wimbledon-winnares Simona Halep uit Roemenië en de Canadese Bianca Andreescu, winnares van de US Open, aan elkaar gekoppeld. In de groep zitten verder titelverdedigster Elina Svitolina uit Oekraïne en Karolina Pliskova uit Tsjechië.

“Ik heb nog niet eerder tegen Simona gespeeld, maar ze is een voorbeeld voor me geweest. Het wordt een interessante wedstrijd”, keek Andreescu vooruit.

De WTA Finals beginnen op 27 oktober.