Bertens treft in halve finales Chinese Zheng

Tennisster Kiki Bertens neemt het in de halve finale van de WTA Elite Trophy in Zhuhai op tegen de Chinese Zheng Saisai. Dat is de uitkomst van de loting van de halve finales voor het eindejaarstoernooi voor de subtop in China. De andere halve finale gaat tussen de Tsjechische Karolina Muchova en Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

De Nederlandse nummer tien van de wereldranglijst speelde een keer eerder tegen de 25-jarige Zheng. Op het toernooi van Miami won Bertens in 2016 met 6-3 6-2. De 27-jarige Wateringse is als eerste geplaatst op het toernooi in Zhuhai. In de groepsfase versloeg ze de Kroatische Donna Vekic en Dajana Jastremska uit Oekraïne.

De op een wildcard gestarte Zheng won in haar groep van de Amerikaanse Madison Keys en verloor van Petra Martic uit Kroatië die op haar beurt weer van Keys verloor. In games won de Chinese nummer 40 van de wereld de groep.