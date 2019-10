Cavendish sprint in 2020 voor Bahrain-Merida

Wielrenner Mark Cavendish verruilt Team Dimension Data volgend seizoen voor Bahrain-Merida. De 34-jarige Britse sprinter heeft een contract voor één seizoen ondertekend bij het team, waar komend seizoen ook de Nederlander Wout Poels rijdt.

Cavendish reed de afgelopen vier seizoenen voor Dimension Data. Zijn laatste zege dateert van februari 2018, toen hij een etappe in de Ronde van Dubai won. De Britse sprinter won in zijn carrière 48 ritten in de grote rondes, waaronder 30 in de Tour de France. In 2011 werd hij wereldkampioen.

“Met het aantrekken van Mark hebben we ons team voor 2020 compleet. Zijn komst geeft ons de balans die het team nodig heeft voor overwinningen”, zegt teambaas Rod Ellingworth. “Mark is een bewezen kampioen en kan veel bijdragen, op en naast de fiets. Ik heb met hem samengewerkt bij de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 en bij het WK in Qatar in 2016 en het doet me goed te zien dat zijn energie en wilskracht nu nog groter zijn dan ooit daarvoor.”