De Voogd vervangt Hertzberger bij hockeyers

De Nederlandse hockeyers moeten het in de olympische kwalificatieduels met Pakistan, komend weekend, stellen zonder Jeroen Hertzberger. De aanvaller van HC Rotterdam, goed voor 242 interlands, heeft een knieblessure opgelopen. Bondscoach Max Caldas heeft 142-voudig international Bob de Voogd als vervanger opgeroepen.

Hertzberger liep de blessure op tijdens een training van Oranje. De pijnlijke knie van de routinier wordt vrijdag nader onderzocht.

Ook Jelle Galema, door Caldas als reserve aangewezen, is afgehaakt. Hij hield een blessure over aan de laatste wedstrijd met zijn club HC s’-Hertogenbosch.

De hockeyers spelen zaterdag en zondag in Amstelveen tegen Pakistan. De inzet van het tweeluik is een plek op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.