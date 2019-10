Diverse scenario’s voor wereldtitel Hamilton

Lewis Hamilton denkt zelf dat het niet gaat gebeuren, maar niettemin zijn er zondag bij de Grand Prix van Mexico voor hem al aardig wat kansen om vroegtijdig zijn wereldtitel te prolongeren. De Formule 1-coureur van Mercedes heeft momenteel een voorsprong van 64 punten op de nummer twee in het WK-klassement en dat is zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas. Als de Brit in Mexico ten minste 14 punten meer scoort dan zijn naaste belager is zijn zesde wereldtitel een feit, met dan nog drie races te rijden.

De volgende scenario’s voor een beslissing in de WK-strijd zijn mogelijk:

– Hamilton wint en Bottas eindigt hooguit als vijfde.

– Hamilton wint, verdient een extra WK-punt voor de snelste ronde en Bottas eindigt hooguit als vierde.

– Hamilton wordt tweede en Bottas hooguit achtste, zonder bonuspunt voor snelste ronde.

– Hamilton wordt derde en Bottas hooguit tiende, zonder bonuspunt voor snelste ronde.

– Hamilton wordt derde, met bonuspunt voor snelste ronde, en Bottas hooguit negende.

– Hamilton wordt derde en Bottas haalt geen WK-punten.