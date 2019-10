Judoka Polling wint goud in Abu Dhabi

Judoka Kim Polling heeft een gouden medaille gewonnen op de grandslam van Abu Dhabi. De viervoudig Europees kampioene was in de eindstrijd van het prestigieuze toernooi ook te sterk voor haar landgenote Sanne van Dijke.

Polling besliste de Nederlandse finale in de klasse tot 70 kilogram op ippon. Ze maakte een ijzersterke indruk in de hoofdstad van de Verenigde Emiraten. Op weg naar eindstrijd won Polling ook op ippon van de Belgische Roxane Taeymans, Spaanse Sara Rodriguez, Griekse Elisavet Teltsidou en Elvismar Rodriguez uit Venezuela.

Van Dijke klopte de Amerikaanse Chantal Wright, Italiaanse Alice Bellandi, Sloveense Anka Pogacnik en Michaela Polleres uit Oostenrijk. Zowel Polling als Van Dijk wil Nederland volgend jaar graag op de Olympische Spelen in Tokio vertegenwoordigen.

Juul Franssen werd in de derde ronde van de klasse tot 63 kilogram uitgeschakeld door de Mexicaanse Prisca Awiti Alcaraz. Frank de Wit viel net buiten de medailles in de klasse tot 81 kilogram. Hij liet zich in de kwartfinale van de klasse tot 81 kilogram verrassen door de Georgiƫr Luka Maisuradze. De Wit won vervolgens zijn eerste optreden in de herkansing van Hidayat Heydarov uit Azerbeidzjan. In de strijd om brons verloor hij echter op ippon van Vedat Albayrak.