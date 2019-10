Judoka’s Sanne van Dijke en Kim Polling gaan op de Grand Slam van Abu Dhabi met elkaar de strijd aan om een gouden plak in de klasse tot 70 kilogram. Van Dijke versloeg in de halve finales Michaela Polleres uit Oostenrijk op ippon, Polling was op ippon de meerdere van de Venezolaanse Elvismar Rodriguez.

Frank de Wit strijdt in de klasse tot 81 kilogram om een bronzen plak. Hij won in de herkansingen op ippon van Hidayet Heydarov uit Azerbeidzjan.