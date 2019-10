Van Gerwen vliegt er meteen uit op EK darts

Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van het Europees kampioenschap darts uitgeschakeld. Ross Smith was verantwoordelijk voor die stunt in het Duitse Göttingen. De Engelse darter won in een best-of-11 met 6-5.

Van Gerwen was vier jaar op rij, van 2014 tot en met 2017, de beste van Europa. Vorig jaar ging de titel naar de Engelsman James Wade. De titelverdediger is ook al na één ronde klaar. Hij verloor met 6-0 van Welshman Jonny Clayton.

Smith had bijna de hele partij een kleine voorsprong tegen Van Gerwen. De 30-jarige Brit zag Van Gerwen terugkomen tot 5-5, maar gooide knap 114 uit. “Michael is veruit de beste speler in de wereld, maar ik wist dat ik niet tegen Michael moest proberen te spelen, maar me op het dartsbord moest richten. Ik heb dat de afgelopen twee weken geoefend, toen ik van deze loting wist.”