Verstappen derde in eerste training Mexico

Max Verstappen heeft in de eerste training voor de Grote Prijs van Mexico de derde tijd neergezet. De Limburger was in zijn Red Bull 0,134 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur bleef met een rondje van 1.17,327 Ferrari-coureur Charles Leclerc 0,119 seconde voor. Verstappen zat daar vlak achter.

De training in Mexico-Stad werd met nog ruim 25 minuten te gaan stopgezet na een crash van de Canadees Lance Stroll. Op dat moment had Verstappens teamgenoot Alexander Albon met 1.17,949 de snelste tijd neergezet. Na een korte pauze ging de sessie weer verder en daarna reed Hamilton de snelste tijd. Albon zette uiteindelijk de vierde tijd neer.

Verstappen won de Grote Prijs van Mexico in de afgelopen twee jaar. Hij had vooraf al zijn twijfels uitgesproken of de Honda-motor van de Red Bull dit weekend snel genoeg is om Mercedes en Ferrari te bedreigen.