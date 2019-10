Verstappen tussen Ferrari’s in tweede training

Max Verstappen is in de tweede training van de Grote Prijs van Mexico dicht bij de Ferrari’s gebleven. De Red Bull-coureur zette de tweede tijd neer op 0,115 seconde van Sebastian Vettel. De Duitse Ferrari-coureur was met 1.16,607 de snelste. Zijn teamgenoot Charles Leclerc zette op ongeveer een halve seconde de derde tijd neer.

Verstappen twijfelde nog vooraf of zijn Honda-motor de Ferrari’s wel zou kunnen bijhouden op het circuit in Mexico-Stad. Dat lukte in de tweede sessie heel goed. De Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton kwamen tot de vierde en vijfde tijd. Hamilton kan in Mexico, afhankelijk van het resultaat van zijn ploeggenoot, zijn zesde wereldtitel grijpen.

Alexander Albon maakte al vroeg in de tweede training een schuiver en raakte met zijn Red Bull de muur. De Thaise teamgenoot van Verstappen kon niet meer verder rijden en noteerde de laatste tijd in de sessie. In de slotfase van de training werden geen snelle tijden meer gereden.

Verstappen was redelijk tevreden na afloop. “Ferrari is te snel. Ik denk niet dat we van voren mee kunnen doen, maar dat is hoe het is”, zei de Limburger bij Ziggo Sport. “Ten opzichte van de rest ziet het er best goed uit. Van onze kant is het een goede dag, denk ik.”

De Red Bull-coureur weet dat zijn wagen op de rechte stukken veel tijd verliest op de Ferrari’s, maar ziet voor de race kansen. Verstappen won de Grote Prijs van Mexico de afgelopen twee jaar.