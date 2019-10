Bertens bereikt finale WTA Elite Trophy

Tennisster Kiki Bertens heeft de finale bereikt van de WTA Elite Trophy. De Nederlandse versloeg in de halve finales de Chinese Zheng Saisai in drie sets: 2-6 6-3 6-4. Aan het toernooi in de Chinese stad Zhuhai nemen de speelsters die net onder de top 8 staan deel. De beste tennissters beginnen zondag in Shenzhen aan hun eindejaarstoernooi, de WTA Finals.

Bertens miste net deelname aan dat evenement. Zheng mocht met een wildcard in Zhuhai meetennissen. De nummer 40 van de wereld begon als underdog tegen de als eerste geplaatste Bertens. Maar de Wateringse, al enige tijd woonachtig in Breda, had het moeilijk in de eerste set. Zheng liep uit naar 5-2 alvorens ze een medische time-out nam. Teruggekeerd op de baan was het snel 6-2.

Bertens herstelde zich, pakte de tweede set (6-3) en liep in de derde uit naar 4-1. Zheng kwam nog terug tot 4-4, maar bij 5-4 was het raak op het tweede matchpoint. De tegenstandster van Bertens in de finale komt uit de partij tussen de Tsjechische Karolina Muchova en Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.