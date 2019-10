Bertens treft Sabalenka in finale Elite Trophy

Tennisster Kiki Bertens neemt het in de finale van de WTA Elite Trophy op tegen Arina Sabalenka. De Wit-Russische versloeg in haar halve finale de Tsjechische Karolina Muchova in twee sets: 7-5 7-6.

Eerder had Bertens de Chinese Zheng Saisai in drie sets verslagen: 2-6 6-3 6-4. Aan het toernooi in de Chinese stad Zhuhai nemen de speelsters die net onder de top 8 staan deel.

Bertens (27) en de zes jaar jongere Sabalenka speelden vijf keer eerder tegen elkaar. Vier keer won Bertens, vorige maand in Wuhan was Sabalenka de Nederlandse voor het eerst de baas. Bertens is de nummer 10 van de wereldranglijst, Sabalenka staat 14e.